"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Oracle

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций поставщика корпоративного программного обеспечения Oracle Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $135,7 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за первый квартал 2024 финансового года, сообщается в комментарии аналитика Ксении Лапшиной.

"Несмотря на негативную реакцию рынка, мы считаем отчет компании хорошим. В случае "чрезмерной" распродажи в акциях можно воспользоваться моментом для их покупки", - отмечает эксперт.

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