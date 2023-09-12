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12 сентября 2023 года 16:44
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций Oracle
"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для акций поставщика корпоративного программного обеспечения Oracle Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $135,7 за штуку на фоне опубликованной эмитентом отчетности за первый квартал 2024 финансового года, сообщается в комментарии аналитика Ксении Лапшиной. "Несмотря на негативную реакцию рынка, мы считаем отчет компании хорошим. В случае "чрезмерной" распродажи в акциях можно воспользоваться моментом для их покупки", - отмечает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-ORACLE-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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