Цена золота может вырасти до $2300/унц. к концу 2024г - "Газпромбанк Инвестиции"

Котировки золота могут вырасти на 20% к концу 2024 года - до $2300 за тройскую унцию, прогнозируют аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Рост ставки ФРС и укрепление доллара США должны были оказать давление на котировки драгметалла, однако стоимость золота находится менее чем в 8% от исторического максимума в $2080 за тройскую унцию. Это связано с активизацией покупок центральными банками различных стран. Не позднее марта 2024 года ФРС может начать цикл снижения ставок, что приведет и к снижению доллара. Золото имеет обратную зависимость с его стоимостью, поэтому металл станет дешевле для зарубежных покупателей. Мировые банки, вероятно, продолжат тренд в сторону роста доли золота в своих резервах. Прогноз к концу 2024 года: золото - $2300 за тройскую унцию (+20%)", - указывают эксперты в обзоре.

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