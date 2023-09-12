"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Группы Позитив с целью 2700 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Группы Позитив" с целью 2700 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,7%, стоп-приказ: 2200 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания будет включена в индекс Мосбиржи 22 сентября. Считаем, что данный фактор еще не полностью заложен в цену, по мере приближения даты спрос на бумагу будет увеличиваться. Кроме того, в ноябре эмитент проведет "День инвестора", в рамках которого расскажет о планах будущего развития и новых продуктах, что может стать драйвером роста для акций", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения акции компании торгуются в среднесрочном восходящем канале выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью 2700 руб. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 2200 руб. риск на портфель составит 0,59%", - отмечают эксперты "Финама".

"Группа Позитив" - ведущий разработчик решений для информационной безопасности.

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