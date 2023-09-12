"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Walmart с целью $170,8

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Walmart Inc. с целью $170,8 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 4%, стоп-приказ: $161,05, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания является вторым по значимости онлайн-продавцом в США после Amazon Walmart, развивает онлайн-направление с 2000 года, отмечают аналитики. В 2023 финансовом году онлайн-продажи принесли компании $82 млрд или 13% выручки. Развитие этой сферы, по мнению экспертов, может улучшить финансовые результаты за счет перетока покупателей из магазинов, которые не могут подстроиться под изменяющиеся потребительские нужды.

"С технической точки зрения акции двигаются в рамках среднесрочного восходящего тренда. Они уже пробили важный уровень сопротивления. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $161,05 риск на портфель составит 0,14%. Соотношение прибыль/риск составляет 2", - указывают в "Финаме".

Walmart - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли. Основные регионы деятельности - США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Чили, Центральной Америке, странах Африки и Китае.

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