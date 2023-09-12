Потенциал роста курса пары доллар/рубль ограничен диапазоном 90-95 руб./$1 - "Велес Капитал"

Потенциал роста курса пары доллар/рубль ограничен диапазоном 90-95 руб./$1 до конца текущего года, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"Минэкономразвития ожидает некоторого улучшения ситуации с торговым балансом РФ, - пишет эксперт. - Даже с учетом сложностей с возвратом валютной выручки повышение цен на нефть постепенно должно оказать поддержку экспорту. Одновременно ужесточение процентной политики ЦБ должно замедлить розничный спрос и кредитование, что окажет давление на темпы импорта. Также за последнее время было достаточно хорошо заметно, что максимальные потери рубль несет в первой половине месяца, когда присутствие на рынке экспортеров с предложением валюты и ликвидность биржевого рынка минимальны. Вероятно, в сентябре такая точка уже пройдена и скоро экспортеры начнут постепенно наращивать продажу валюты к очередному налоговому периоду".

Аналитик напоминает, что ранее подъем ключевой ставки помогал сдерживать отток капитала и повышал привлекательность рублевых активов для западных инвесторов. Сейчас в условиях ограничений по движению капитала эту функцию ключевая ставка выполнять перестала, поэтому ее повышение будет оказывать лишь ограниченную поддержку рублю.

"Кроме того, на наш взгляд, сохранятся проблемы в платежном балансе с точки зрения сложностей с возвратом экспортной выручки и притока "токсичной" валюты, структурного ухудшения финансового счета, оттока капитала через импорт и т.д. Все вместе, на наш взгляд, не позволит курсу вернуться в диапазон 70-80 руб./$1. К концу 2023 года мы ожидаем некоторого укрепления рубля относительно текущих уровней, однако полагаем, что потенциал роста российской валюты в паре с долларом ограничен диапазоном 90-95 руб./$1", - прогнозирует Кравченко.

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