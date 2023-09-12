Бумаги MDMG - редкая возможность для портфельных инвесторов выйти на рынок частного здравоохранения - Инвестбанк "Синара"

Бумаги MD Medical Group (MDMG) - редкая возможность для портфельных инвесторов выйти на рынок частного здравоохранения РФ, отмечается в обзоре "Инвестиционного банка "Синара".

"MD Medical Group опубликовала результаты за 1П23 по МСФО, продемонстрировав улучшение показателей рентабельности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, - пишет аналитик Константин Белов. - В частности, выручка выросла на 6% г/г до 13 млрд руб., показатель EBITDA увеличился на 15% г/г до 4,1 млрд руб., отражая более высокую валовую рентабельность благодаря росту бизнеса и оптимизации расходов. Чистая прибыль компании выросла втрое в годовом сопоставлении до 3,4 млрд руб.".

Акции MD Medical Group - редкая возможность для портфельных инвесторов выйти на российский рынок частного здравоохранения, подчеркивает эксперт. Отчетность за 1П23 показала улучшение результатов компании, ее финансовое положение - устойчивое. Еще одним важным фактором, способствующим росту в стоимости бумаг MD Medical Group, на взгляд Белова, станет недавно одобренная редомициляция в Россию.

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