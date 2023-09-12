Вероятен рост цены нефти до $92-93/барр. в ближайшие дни - "Финам"

Вероятен рост цены нефти до $92-93/барр. в ближайшие дни, полагает ведущий аналитик "Финама" Александр Потавин.

"Котировки Brent в последние дни консолидируются немного выше отметки $90/барр., при этом цена нефти даже немного повышается. Это явный признак того, что стоимость Brent в самые ближайшие дни пойдет выше - в район $92-93/барр. И уже оттуда мы, скорее всего, увидим коррекцию вниз. На высокую вероятность надвигающегося снижения цен указывает то, что недельные темпы прироста Brent стали снижаться, поскольку все ключевые "бычьи" факторы уже включены в текущие котировки. Было бы логичным увидеть возврат ценника Brent к ранее пробитому сопротивлению на $87/барр., и если он станет поддержкой, то "быкам" можно развивать новую волну роста цен в район $98/барр.", - пишет эксперт инвесткомпании.

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