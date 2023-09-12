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12 сентября 2023 года 12:46
Рост цен на нефть и меры финансовых властей позитивны для рубля - "ВТБ Мои Инвестиции"
Рост цен на нефть и меры финансовых властей позитивны для динамики рубля, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев. На взгляд эксперта, в поддержку рубля выступают сразу несколько факторов. Один из них - рост цен на нефть. Цены на нефть Urals выросли с минимума на уровне $45 в марте до $76 в сентябре. По прогнозам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", это приведет к увеличению продаж валюты экспортерами под налоговые выплаты. Ближайшие крупные продажи пройдут перед выплатой НДД (налога на добычу нефти) в конце октября. "Важную роль играют меры финансовых властей, - отмечает Михеев. - Напомним, ранее Банк России ввел зеркалирование покупок валюты в ФНБ в рамках бюджетного правила. Также введено зеркалирование продаж валюты из ФНБ для инвестиций в разрешенные финансовые активы. Кроме того, по словам помощника президента Максима Орешкина, правительство РФ и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала. Наконец, недавнее повышение ключевой ставки ограничивает кредитование, что сокращает потребление и, следовательно, импорт. Это позитивно для курса рубля". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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