Рост цен на нефть и меры финансовых властей позитивны для рубля - "ВТБ Мои Инвестиции"

Рост цен на нефть и меры финансовых властей позитивны для динамики рубля, полагает инвестиционный стратег "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев.

На взгляд эксперта, в поддержку рубля выступают сразу несколько факторов. Один из них - рост цен на нефть. Цены на нефть Urals выросли с минимума на уровне $45 в марте до $76 в сентябре. По прогнозам аналитиков "ВТБ Мои Инвестиции", это приведет к увеличению продаж валюты экспортерами под налоговые выплаты. Ближайшие крупные продажи пройдут перед выплатой НДД (налога на добычу нефти) в конце октября.

"Важную роль играют меры финансовых властей, - отмечает Михеев. - Напомним, ранее Банк России ввел зеркалирование покупок валюты в ФНБ в рамках бюджетного правила. Также введено зеркалирование продаж валюты из ФНБ для инвестиций в разрешенные финансовые активы. Кроме того, по словам помощника президента Максима Орешкина, правительство РФ и ЦБ прорабатывают пакет мер по ограничению оттока капитала. Наконец, недавнее повышение ключевой ставки ограничивает кредитование, что сокращает потребление и, следовательно, импорт. Это позитивно для курса рубля".

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