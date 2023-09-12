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12 сентября 2023 года 12:02
Акции Сбербанка интересны для покупок в моменты слабости рынка - Альфа-банк
Акции Сбербанка интересны для покупок в моменты слабости российского фондового рынка, считает старший аналитик Альфа-банка Евгений Кипнис. "Сбербанк опубликовал результаты по РСБУ за август и 8М23. Чистая прибыль за август составила 141 млрд руб. (+8% м/м). Рост кредитования ускорился в августе на фоне повышения процентных ставок, что поддержало рост доходов эмитента. ЧПМ, вероятно, превысит прогноз менеджмента на 2023П (>5,5%), а повышенные процентные ставки окажут поддержку марже в 2024П, компенсируя возможное замедление в кредитовании. Стоимость риска в августе продолжила улучшаться (до 1,4% с 2% в июле), по нашим оценкам, и мы видим потенциал дальнейшего ее снижения, поскольку качество кредитного портфеля остается высоким. В целом мы по-прежнему ожидаем, что прибыль Сбербанка в 2023 году превысит 1,4 трлн руб. (~24% ROE), а дивиденд составит 31-32 руб. на акцию (доходность - ~12,5%), - указывает эксперт в комментарии. - Акции эмитента выросли в цене на 81% с начала текущего года и сейчас торгуются на мультипликаторах 0,86x / 0,74x P/BV 2023П / 24П (9-21% дисконт к историческим уровням) и 3,9х / 3,7х P/E 2023П / 24П. Ожидаемая нами дивидендная доходность Сбербанка соответствует доходности 10-летних ОФЗ. Таким образом, дальнейшее раскрытие потенциала роста бумаги, вероятно, будет зависеть от внешнего фона и настроений на рынке. Мы бы рекомендовали покупать акции Сбербанка в моменты слабости рынка". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-СБЕРБАНК-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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