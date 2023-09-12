"Солид Брокер" подтверждает прогнозную цену акций "Газпрома" на уровне 230 руб. за штуку на горизонте года, говорится в комментарии.

Аналитики отмечают, что у "Газпрома" сейчас газовый бизнес убыточен на операционном уровне, судя по отчетности РСБУ за первое полугодие 2023 года. Почти весь доход компания зарабатывает за счет нефтяного крыла - "Газпром нефти". Более того, капитализация "Газпромнефти" (3,1 млрд. рублей) сейчас отличается от капитализации самого "Газпрома" (4,1 млрд. рублей) всего на 1 млрд. рублей, т.е. рынок как будто оценивает газовый бизнес "Газпрома" в четверть от всего бизнеса группы, подчеркивают эксперты.

По их мнению, для выхода в плюс по газовой части необходимы более высокие цены, либо более высокие объемы прокачки газа на экспорт. Также среди решений этой проблемы аналитикам видится повышение тарифов на газ внутри РФ. Поэтому небольшие всплески на спотовом рынке газа не играют большой роли для "Газпрома".

"Тем не менее, мы считаем, что "Газпром" может показать очень неплохой результат по итогам 2023 года. По нашей модели "Газпром" при текущих вводных (цены на нефть и газ, курс рубля, добыча "Газпром нефти") может практически достигнуть прибыли 2022 года. Мы прогнозируем дивиденды на уровне 25 рублей на акцию по итогам года. Тем самым ждем акции "Газпрома" на уровне 230 рублей на горизонте года. Нам не очень нравится инвестиционный кейс "Газпрома", но спекулятивные покупки имеют место быть. Также рост акций "Газпрома" будет способствовать росту индекса Мосбиржи, что позитивно для всех российских бумаг", - прогнозируют в "Солид-Брокер".

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