Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 13,5% - "Финам"

Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 13,5% годовых на заседании 15 сентября, полагает эксперт "Финама" Ольга Беленькая.

"После сильного повышения ключевой ставки в середине августа прошло еще слишком мало времени, поэтому можно было бы и подождать с дальнейшим повышением, чтобы не вызвать излишнее торможения экономического роста, - считает стратег инвесткомпании. - С другой стороны, есть риски дальнейшего усиления инфляционного давления вследствие факторов, на которые ЦБ не может повлиять непосредственно (несбалансированный рынок труда, риски превышения плановых значений бюджетного дефицита, тонкий внутренний валютный рынок, рост цен на топливо). Все эти факторы, находящиеся вне непосредственного контроля ЦБ, наряду с сохраняющейся жесткой установкой банка достичь 4% по инфляции в 2024 года, могут заставить его действовать жестче, чем представляется логичным по текущим параметрам инфляции".

Беленькая полагает, что Банк России будет рассматривать разные варианты, в числе которых как сохранение ключевой ставки на уровне 12%, так и ее возможное повышение в пределах 100-150 б. п. И сценарий повышения ставки сейчас представляется эксперту "Финама" более вероятным, чем сценарий сохранения.

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