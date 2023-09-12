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12 сентября 2023 года 10:31
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торги вторника в диапазоне 3060-3125п - ПСБ
Индекс Мосбиржи, вероятно, проведет торговую сессию во вторник в диапазоне 3060-3125 пунктов, прогнозирует эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Алексей Головинов. "Мы ожидаем в целом, что российский рынок в ближайшие дни найдет локальный минимум, где будет ожидать решения ЦБ РФ по ставке в пятницу, а также наблюдать за ситуацией на валютном рынке. Многие ключевые бумаги экспортеров уже понесли ощутимые потери, что было вызвано преимущественно укреплением рубля, но при этом, например, акции нефтегазового сектора игнорируют высокие цены на нефть", - отмечает аналитик в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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