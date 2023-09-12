Рубль может закрепиться во вторник около 93 руб./$1 - SberCIB

Рубль может закрепиться во вторник около 93 руб./$1, торги на рынке нефти будут проходить в диапазоне $90-91 за баррель Brent, полагают аналитики SberCIB Investment Research.

"Рубль в понедельник укрепился на 2,5%, до 95 руб./$1, а во вторник утром - ещё на 2,5%, но позже отступил до 93,7 руб./$1, - отмечается в комментарии. - Российская валюта подорожала после заявлений помощника президента Максима Орешкина. При этом обороты биржевого спотового валютного рынка вчера выросли относительно скромно - до $3,8 млрд, хотя ранее при таких колебаниях курса они достигали $5 млрд в день. Это говорит о том, что на текущих уровнях спрос на иностранную валюту не очень большой, и это даёт шанс на более устойчивое укрепление рубля. Мы ожидаем, что в течение дня он может закрепиться около 93 руб./$1".

Котировки Brent в понедельник почти не изменились, торги закрылись на отметке $90,64 за баррель. Во вторник выйдут ежемесячные отчёты Минэнерго США и ОПЕК по рынку нефти. По мнению экспертов, в течение дня торги могут проходить в диапазоне $90-91 за баррель.

"Доходности краткосрочных российских гособлигаций (с погашением до 4 лет) снизились в понедельник в среднем на 10 б. п., длинных - на 3 б. п. на фоне укрепления рубля, - констатируют в SberCIB. - Судя по утренним торгам, укрепление продолжится и во вторник. На наш взгляд, это может ослабить ожидания, что ЦБ повысит ключевую ставку на ближайшем заседании, и, соответственно, доходности ОФЗ могут снизиться".

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