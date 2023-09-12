Шансы на дальнейшее укрепление рубля достаточно высокие - БКС Экспресс

Шансы на дальнейшее укрепление рубля по отношению к доллару США при сохранении текущего фона достаточно высокие, считает эксперт БКС Экспресс Василий Карпунин.

Аналитик указывает на следующий комплекс факторов, которые сейчас играют в пользу национальной валюты:

- Ключевая ставка Банка России повышена. Эффект от нее проявляется не сразу, а с лагом в несколько месяцев. Рост ключевой ставки снизит спрос на кредитование, а по цепочке и спрос на импортные товары. В результате будет оказано давление на спрос на валюту для целей импорта.

- Повысились доходности облигаций. Вся кривая ОФЗ пришла к 12%. Это делает привлекательным сбережения в рублях. Происходит некоторое смещение от потребления к сбережению.

- ЦБ также принял ряд мер по макропруденциальным ужесточениям. Они ограничивают спрос на необеспеченные кредиты.

- При необходимости регулятор может еще ужесточить денежно-кредитную политику (его представители несколько раз говорили об этом).

- Цены на нефть выросли до $90 за баррель марки Brent. Это компенсирует спад добычи в РФ. Кроме того, дисконт по российским сортам к Brent снижается. Ожидается рост предложения валюты из-за увеличения экспортной выручки.

"Ко всему этому добавим, что с четверга ЦБ РФ выйдет на рынок с увеличенными объемами продажи валюты. С 14 по 22 сентября юани будут продаваться на 21,4 млрд руб. в день вместо текущих 2,3 млрд. И хотя эта мера должна абсорбировать избыточный спрос на валюту в условиях погашения выпуска еврооблигаций Минфина РФ на $3 млрд (16 сентября), локально все равно может произойти перекос в пользу укрепления рубля, особенно с момента начала операций в четверг", - отмечает Карпунин.

"По паре USD/RUB ближайшим ориентиром снизу выступают те уровни, с которых в августе началась очередная волна роста - это район около 92,5 руб./$1. Если и этот рубеж в перспективе будет пройден вниз, то далее цель сместится к 89,5-90 /$1", - считает аналитик портала.

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