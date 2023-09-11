"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Сбербанка

"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозными стоимостями на уровнях 311,5 рубля и 305,3 рубля за штуку соответственно, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Опубликованные результаты эмитента по РСБУ за январь-август выглядят весьма сильно. Банк продолжает демонстрировать впечатляющий рост доходов по основным направлениям деятельности при неплохом контроле над операционными расходами. Стоимость риска несколько превышает прогноз менеджмента на весь 2023 год (100-130 б.п.), однако не должна помешать банку ощутимо превзойти результат докризисного 2021 года по прибыли. По нашим оценкам, прибыль Сбербанка в текущем году составит 1,4 трлн руб., при показателе ROE на уровне 23%. Наши ожидания в целом согласуются со словами Германа Грефа, что банк, скорее всего, повысит текущий прогноз по ROE на 2023 год ("свыше 22%"). Мы также считаем, что благодаря сильной капитальной позиции эмитент продолжит платить щедрые дивиденды, которые могут по итогам 2023 года составить 30,9 руб. на акцию каждого типа (дивдоходность - почти 12%)", - пишет эксперт.

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