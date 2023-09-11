Бумаги "Мать и дитя" остаются инвестиционно привлекательными - "Тинькофф Инвестиции"

Бумаги "Мать и дитя" могут быть интересны с точки зрения вложений в защитный сектор здравоохранения и возобновления выплаты дивидендов, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева.

"MD Medical Group, владеющая сетью частных клиник "Мать и дитя", опубликовала отчет по финансовым показателям первого полугодия 2023 года. Результаты оказались сильными. Рост EBITDA обогнал рост выручки благодаря постепенному выходу госпиталей в регионах на плановые мощности. На рост прибыли также оказало влияние снижение процентных расходов. Долговая нагрузка по-прежнему находится на низком уровне, а свободный денежный поток в положительной зоне, - отмечает эксперт в комментарии. - Новости о смене прописки, вероятно, уже в цене, поэтому не ожидаем бурного роста котировок расписок эмитента. При этом бумаги могут быть интересны с точки зрения инвестиций в защитный сектор здравоохранения и возобновления дивидендов".

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