Возможен подъем ставки ЦБР еще на 100-150 б.п. в сентябре - "Газпромбанк Инвестиции"

Возможен подъем ключевой ставки Банка России еще на 100-150 б.п. по итогам заседания 15 сентября 2023 года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Мы видим возможность повышения ключевой ставки еще на 100-150 б.п. в сентябре для того, чтобы рынок понял серьезность намерений Банка России достичь целевых показателей по инфляции. Об этом говорит в том числе резкий рост доходностей ОФЗ на ближнем конце кривой на прошедшей неделе. Кроме того, в понедельник мы можем наблюдать инверсию: более короткие бумаги дают большую доходность, чем облигации с длинным сроком погашения. Чего ждать дальше? В ближайшее время нам предстоит жить с достаточно высокой ставкой. Возврат к 7-8% - это вопрос перспективы не ближайшего полугодия", - пишут эксперты в комментарии.

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