БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли ОФЗ-ПК 29014, ВЭБ ПБО-002Р-36 (ВЭБР-36), ВЭБ ПБО-002Р-37 (ВЭБР-37), Газпром Капитал 07 (ГазпромК07), РЖД 001Р-26R, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

"Распродажи на долговом рынке ускорились на прошлой неделе. В корпоративном сегменте они были не такие интенсивные, как в ОФЗ, - пишет эксперт. - В среднем g-спреды сузились, но динамика разнится по отдельным классам бумаг. Потенциал для продолжения негативной динамики корпоративных бумаг на этой неделе сохраняется. Наиболее интересным инструментом пока остаются корпоративные флоатеры, которые защищают капитал от процентного риска. До тех пор, пока риск-премии остаются низкими, а пик по ключевой ставке неопределенным, этот инструмент может оставаться предпочтительным. Мы выделяем выпуски с привязкой к средневзвешенной RUONIA, поскольку они наиболее точно следуют за рыночными ставками и в основной массе предполагают небольшую премию сверх бенчмарка".

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