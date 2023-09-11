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11 сентября 2023 года 14:41
Курс рубля, скорее всего, составит 90 руб./$1 к концу III квартала - "Тинькофф Инвестиции"
Курс рубля, скорее всего, составит 90 руб./$1 к концу III квартала 2023 года, отмечается в "Стратегии на 2023 год" аналитиков "Тинькофф Инвестиций". "Повышение ключевой ставки в текущих условиях влияет на курс через снижение кредитной активности и, как следствие, замедление роста объемов импорта, а также через замедление оттока капитала, - пишут эксперты. - Это вкупе с увеличением валютных продаж экспортерами, улучшением конъюнктуры на мировом рынке нефти и сужением дисконта Urals к Brent может привести к укреплению рубля с некоторым лагом до уровней около 90 руб./$1 уже к концу третьего квартала. Кроме того, готовность властей принимать жесткие меры для сдерживания курса дает явный сигнал о том, что уровни около 100 руб./$1 являются критическими. Поэтому потенциал дальнейшего ослабления рубля выше этого критического уровня в среднесрочной перспективе ограничен. Наш прогноз на 4К23 составляет 85-95 руб./$1". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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