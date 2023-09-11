.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / "Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal Holdings с целью $69
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
11 сентября 2023 года 14:22
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции PayPal Holdings с целью $69
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $69 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,15%, стоп-приказ: $57, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что по результатам II квартала 2023 года квартальная выручка компании увеличилась на 7% в годовом выражении и составила $7,29 млрд. В III квартале PayPal прогнозирует рост выручки до 8%, а по итогам 2023 года - около 9-10% (в годовом выражении), что несколько лучше консенсус-прогноза (7-8%). Инвесторы могут воспользоваться текущей просадкой для входа или увеличения позиции, полагают эксперты. "С технической точки зрения 18 августа котировки осуществили ложный пробой уровня поддержки, после чего цена отскочила вверх. На текущий момент котировки все еще находятся недалеко от уровня. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $57 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02", - указывают в "Финаме". PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система, которая позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: США-PAYPAL-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
.
11 сентября 2023 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает долгосрочную рекомендацию "держать" для акций сервиса электронной подписи DocuSign Inc., сообщается в обзоре аналитиков. "Компания доминирует на рынке цифровых подписей, который она, по сути, создала, и теперь расширяет бизнес в различных отраслевых... читать дальше
.11 сентября 2023 года 18:43
ЦБ РФ, скорее всего, ограничится подъемом ключевой ставки до 13% годовых на сентябрьском заседании, полагает начальник отдела анализа банков и денежного рынка инвесткомпании "Велес Капитал" Юрий Кравченко. "Вся последняя риторика регулятора свидетельствует в пользу дальнейшего ужесточения... читать дальше
.11 сентября 2023 года 18:04
"Финам" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозными стоимостями на уровнях 311,5 рубля и 305,3 рубля за штуку соответственно, сообщается в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова. "Опубликованные результаты... читать дальше
.11 сентября 2023 года 17:44
Бумаги "Мать и дитя" могут быть интересны с точки зрения вложений в защитный сектор здравоохранения и возобновления выплаты дивидендов, считает аналитик "Тинькофф Инвестиций" Маргарита Яковлева. "MD Medical Group, владеющая сетью частных клиник "Мать и дитя", опубликовала отчет по финансовым... читать дальше
.11 сентября 2023 года 17:23
Возможен подъем ключевой ставки Банка России еще на 100-150 б.п. по итогам заседания 15 сентября 2023 года, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Мы видим возможность повышения ключевой ставки еще на 100-150 б.п. в сентябре для того, чтобы рынок понял серьезность намерений Банка России... читать дальше
.11 сентября 2023 года 17:01
"Мои Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций Сбербанка и прогноз прибыли эмитента в 2023 году на уровне 1,5 трлн руб., сообщается в комментарии аналитиков телеграм-канала. "Мы считаем, что банк выплатит дивиденд за 2023 год в размере 38 рублей на акцию (дивидендная доходность - 15%) Сейчас... читать дальше
.11 сентября 2023 года 16:36
Акции Alibaba Group сохраняют инвестиционную привлекательность в долгосрочной перспективе, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Ирина Фомкина. "Из-за невысокого интереса к ценным бумагам потребительского сектора компания объявила в понедельник, что откладывает размещение акций своей... читать дальше
.11 сентября 2023 года 16:12
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендует покупать акции американской электроэнергетической компании Duke Energy с прогнозной стоимостью на уровне $115 за штуку, сообщается я в обзоре аналитиков. "На результатах Duke Energy, как и многих компаний сектора, отразилась необычно теплая зима,... читать дальше
.11 сентября 2023 года 15:44
"Финам" открыл торговую идею "покупать обыкновенные акции Сбербанка с целью 300 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 16%, стоп-приказ: 245 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Чистая прибыль эмитента по... читать дальше
.11 сентября 2023 года 15:24
Промсвязьбанк (ПСБ) рекомендует покупать обыкновенные акции Сбербанка с прогнозной ценой на уровне 320 рублей за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 25% от текущего уровня, сообщается в обзоре эксперта Дмитрия Грицкевича. Сбербанк представил отчетность по РСБУ за первые... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.