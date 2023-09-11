"Финам" открыл торговую идею "покупать акции PayPal Holdings с целью $69 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 13,15%, стоп-приказ: $57, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что по результатам II квартала 2023 года квартальная выручка компании увеличилась на 7% в годовом выражении и составила $7,29 млрд. В III квартале PayPal прогнозирует рост выручки до 8%, а по итогам 2023 года - около 9-10% (в годовом выражении), что несколько лучше консенсус-прогноза (7-8%). Инвесторы могут воспользоваться текущей просадкой для входа или увеличения позиции, полагают эксперты.

"С технической точки зрения 18 августа котировки осуществили ложный пробой уровня поддержки, после чего цена отскочила вверх. На текущий момент котировки все еще находятся недалеко от уровня. Стоп-лосс можно поставить с запасом ниже. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $57 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,02", - указывают в "Финаме".

PayPal - крупнейшая дебетовая электронная платежная система, которая позволяет клиентам оплачивать счета и покупки, отправлять и принимать денежные переводы.

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