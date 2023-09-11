Вероятна стабилизация курса рубля на текущей неделе - Банк "Санкт-Петербург"

Вероятна стабилизация курса рубля на текущей неделе на фоне высоких цен на нефть и ожидания интервенций со стороны Банка России, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург".

"Высокие цены на нефть и ожидание интервенций со стороны Банка России могут способствовать стабилизации курса рубля на этой неделе, - пишут эксперты. - Напомним, что ЦБ РФ на прошлой неделе объявил о намерениях продать в период с 14 по 22 сентября иностранную валюту на сумму в 150 млрд. рублей для погашения выпуска евробондов, что окажет дополнительную поддержку национальной валюте. Впрочем, в случае недостаточно жёсткого решения Центробанка на заседании в пятницу, рубль может продолжить плавное ослабление после потери краткосрочных факторов поддержки".

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