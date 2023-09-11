Акции Сбербанка остаются привлекательными для покупки - "Солид Брокер"

Акции Сбербанка остаются привлекательными для покупки, говорится в комментарии "Солид Брокер".

Аналитики обновили целевую цену обыкновенных и привилегированных акций банка до 343 рублей на горизонте 12 месяцев.

"Сбербанк представил сокращенные результаты по РПБУ за 8 месяцев 2023 года, - отмечают эксперты. - Розничный кредитный портфель вырос на 3,8% за месяц, на 18,2% с начала года и составил 14,2 трлн руб. Чистый процентный доход за 8 месяцев 2023 вырос на 40,1% г/г до 1,5 трлн руб. В августе Сбер заработал 140,9 млрд руб. чистой прибыли, рентабельность капитала за этот месяц составила 27,5%. Чистая прибыль Сбера за 8 месяцев 2023 составила 999,1 млрд руб. при рентабельности капитала в 25,2%".

Аналитики "Солид Брокер" считают, что вышедший отчет показывает силу бизнеса Сбербанка даже в текущих условиях, когда идет рост инфляции, рост ключевой ставки, а также происходит девальвация рубля. Банк продолжает наращивать кредитный портфель, а также демонстрирует опережающий рост по всем метрикам.

"Из негатива в отчетности мы видим только превышение стоимости риска над прогнозными значениями, что связано со стремительным ростом портфеля кредитных карт, как более рискового бизнеса, - подчеркивают стратеги. - Герман Греф также сообщил, что Сбер с большой вероятностью превысит текущий прогноз по рентабельности капитала в 22%. Мы подтверждаем привлекательность акций Сбера".

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