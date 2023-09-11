Главные события недели - SberCIB

Главным событием текущей недели станет решение Банка России по ключевой ставке, отмечают аналитики SberCIB Investment Research.

11 сентября:

- Платежный баланс России за август.

12 сентября:

- Индекс делового климата Германии за сентябрь;

- Ежемесячный отчет ОПЕК.

13 сентября:

- ИПЦ США за август;

- Промпроизводство в еврозоне за июль.

14 сентября:

- Заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике;

- ИЦП США за август.

15 сентября:

- Инвестиции, промпроизводство, розничные продажи в Китае за август;

- Заседание Банка России по денежно-кредитной политике;

- Инфляционные ожидания в США за сентябрь.

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