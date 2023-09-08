Котировки нефти могут перейти в диапазон $85-90/барр. на следующей неделе - ПСБ

Котировки нефти могут перейти в диапазон $85-90 за баррель Brent на следующей неделе, отмечается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ).

"Котировки Brent на этой неделе поднимались выше $90/барр., впервые с конца 2022 года, на фоне продления Россией и Саудовской Аравии добровольного ограничения поставок нефти до конца года, - указывают эксперты. - Однако мы считаем, что эффект, выраженный в росте цен на нефть, от сокращения поставок может быть ограниченным. За последнее время цены на нефть и так хорошо выросли именно на ожиданиях, что Саудовская Аравия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 1 млн барр./день. А Россия ранее и так объявила, что в сентябре дополнительно сократит экспорт на 300 тыс. барр./день. То есть, ожидания сокращения добычи/поставок уже были заложены. Единственное, что сюрпризом стало продление именно до конца года".

Если рассуждать более глобально, то автомобильный сезон завершился, а значит, спрос на сырье будет затухать, также остаются вопросы к потреблению со стороны Китая: темпы роста его экономики не оправдывают ожиданий, а эффект от стимулов еще только предстоит оценить, отмечают стратеги банка. Также ралли в нефтяных ценах может стать проблемой для ФРС в плане разгона инфляции, а значит поставит под вопрос окончание цикла повышения ставки.

Аналитики ПСБ считают, что цены на нефть Brent могут перейти в диапазон $85-90/барр.

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