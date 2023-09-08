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08 сентября 2023 года 18:07
"БКС МИ" повысил целевую цену акций Dell Technologies до $90
"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies с $70 до $90 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании. Потенциал роста составляет 30% с текущих уровней. "Мы полагаем, что цикл спада на рынке ПК Dell по большей части пройден. Компания отчиталась за финансовый 2К24, результаты значительно превзошли ожидания. Выручка снизилась на 13% г/г, а прибыль не-GAAP показала г/г рост больше ожидаемого. По обоим направлениям бизнеса - и инфраструктура, и персональные компьютеры - отмечено снижение г/г, но меньшее, чем ожидалось. Выручка направления инфраструктурных решений упала на 11%, клиентских решений - на 16%. Прибыль на акцию выросла г/г на 4%. Увеличение доли премиальных потребительских и корпоративных ПК, улучшение доступности и управление издержками компенсировали влияние снижения объемов", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-DELL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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