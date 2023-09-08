.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Аналитика  /  "БКС МИ" повысил целевую цену акций Dell Technologies до $90
.
Динамика мировых рынков
.
Валютный рынок
Индикаторы
Товарный рынок
Финансовые инструменты: фьючерсы
Ежедневные итоги: товары
Новости и аналитика
.
Лента новостей
Мнения аналитиков
Лента комментариев
Базы данных
.
База эмитентов
Финансовые инструменты
Рэнкинги ИФ100
Кредитные рейтинги
08 сентября 2023 года 18:07

"БКС МИ" повысил целевую цену акций Dell Technologies до $90

"БКС Мир инвестиций " ("БКС МИ") повысил целевую цену акций Dell Technologies с $70 до $90 за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

Потенциал роста составляет 30% с текущих уровней.

"Мы полагаем, что цикл спада на рынке ПК Dell по большей части пройден. Компания отчиталась за финансовый 2К24, результаты значительно превзошли ожидания. Выручка снизилась на 13% г/г, а прибыль не-GAAP показала г/г рост больше ожидаемого. По обоим направлениям бизнеса - и инфраструктура, и персональные компьютеры - отмечено снижение г/г, но меньшее, чем ожидалось. Выручка направления инфраструктурных решений упала на 11%, клиентских решений - на 16%. Прибыль на акцию выросла г/г на 4%. Увеличение доли премиальных потребительских и корпоративных ПК, улучшение доступности и управление издержками компенсировали влияние снижения объемов", - пишут аналитики.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.
Ключевые слова:    США-DELL-АКЦИИ-АНАЛИТИКА


.
Лента аналитики
08 сентября 2023 года 18:58
Котировки нефти могут перейти в диапазон $85-90/барр. на следующей неделе - ПСБ
Котировки нефти могут перейти в диапазон $85-90 за баррель Brent на следующей неделе, отмечается в комментарии аналитиков Промсвязьбанка (ПСБ). "Котировки Brent на этой неделе поднимались выше $90/барр., впервые с конца 2022 года, на фоне продления Россией и Саудовской Аравии добровольного...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 18:31
"БКС МИ" повысил целевую цену "префов" Транснефти до 190000 руб
"БКС МИ" повысил целевую цену привилегированных акций Транснефти до 190000 руб. за штуку, сохранив рекомендацию "покупать", сообщается на портале БКС Экспресс. "Сильные результаты Транснефти за I полугодие 2023 года улучшили наши и без того позитивные ожидания дивидендов за год, а потенциальный...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 17:41
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется к росту в перспективе недели - "Тинькофф Инвестиции"
Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется к росту в перспективе недели, инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнита", "ЛУКОЙЛа", "Яндекса", "НОВАТЭКа" и "префы" "Сургутнефтегаза", отмечается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Кирилла Комарова. "Индекс Мосбиржи с начала месяца...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 17:16
"БКС МИ" рекомендует покупать акции Arista Networks с целью $225
Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют покупать акции Arista Networks с целевой ценой $225 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании. "Arista Networks - один из наших фаворитов на 2023 год, - пишут эксперты. - Компания...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 16:45
Цены акций производителей удобрений РФ могут снизиться в ближайшей перспективе - "Газпромбанк Инвестиции"
Цены акций производителей удобрений РФ могут снизиться в ближайшей перспективе, говорится в комментарии "Газпромбанк Инвестиции". "Три публичных производителя удобрений - "Акрон", "КуйбышевАзот" и "ФосАгро" - отчитались по итогам первого полугодия 2023 года, - пишут эксперты. - Несмотря на...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 16:16
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $140
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании. Компания опубликует квартальный отчет в...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 15:44
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях HeadHunter против VK"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях HeadHunter против "шорта" в акциях VK ", открытую 18 августа 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. "Коррекция на рынке акций в последние дни - индекс Мосбиржи -3% с...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 15:16
Фондовые индексы РФ могут остаться под давлением на следующей неделе - "Велес Капитал"
Фондовые индексы РФ могут остаться под давлением на следующей неделе ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских корпоративных драйверов для роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова. "Российский фондовый рынок на следующей неделе при прочих...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 14:52
"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях Splunk против IBM"
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях Splunk Inc. против "шорта" в акциях International Business Machines ( IBM)", открытую 24 июля 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс. Аналитики отмечают, что с момента выхода...    читать дальше
.
08 сентября 2023 года 14:26
"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России
Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "Татнефти", Whoosh, "ММК" и "Северстали", а также добавив акции "Транснефти", Positive Technologies, "Мечела" и "Русала", сообщается в материале. Текущий состав списка: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть",...    читать дальше
.
Страница 1 из 18
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.