Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется к росту в перспективе недели - "Тинькофф Инвестиции"

Индекс Мосбиржи, скорее всего, вернется к росту в перспективе недели, инвесторам стоит обратить внимание на акции "Магнита", "ЛУКОЙЛа", "Яндекса", "НОВАТЭКа" и "префы" "Сургутнефтегаза", отмечается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Кирилла Комарова.

"Индекс Мосбиржи с начала месяца просел на 3%, а индекс гособлигаций на 1,86%. Все это происходит на фоне ожиданий решения ЦБ по ставке на заседании 15 сентября, представители регуляторы допускали дальнейшее повышение ставки. Нынешняя коррекция - временное явление. Напряжение инвесторов давно назревало на фоне того, как индекс Мосбиржи продолжал устойчивый рост с середины августа. Инвесторы реагируют на изменение ожиданий рынка в отношении процентной ставки и продают акции, опасаясь, что рост ставки замедлит экономику", - пишет Комаров.

Однако, на взгляд аналитика, сейчас у российского инвестора не так много хороших опций для долгосрочных сбережений в условиях рисков девальвации и инфляции. И рынок акций - одна из лучших альтернатив. Снижение рынка, скорее всего, остановится на горизонте недели, а индекс снова перейдет к росту, полагает эксперт.

"Мы уже видели похожие эпизоды в мае и августе, - напомиает Комаров. - Тогда снижение длилось не более недели. Притоки средств на рынок акций будут продолжаться. Тем более, что при текущих ценах на нефть и курсе рубля российские экспортеры зарабатывают достаточно высокие прибыли, которые затем будут транслироваться в дивиденды. На текущем падении, с прицелом до конца года, особенно интересно рассмотреть к покупке бумаги "Магнита", "ЛУКОЙЛа", "Яндекса", "НОВАТЭКа" и "префы" "Сургутнефтегаза".

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