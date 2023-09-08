"БКС МИ" рекомендует покупать акции Arista Networks с целью $225

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют покупать акции Arista Networks с целевой ценой $225 за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Arista Networks - один из наших фаворитов на 2023 год, - пишут эксперты. - Компания преодолела проблемы с цепями поставок и сейчас справляется с неблагоприятной макроэкономической конъюнктурой и увеличением расходов в условиях консервативного поведения клиентов и сохраняющихся проблем с поставками. На наш взгляд, Arista способна показать устойчивый рост выручки и прибыли на акцию в 2023 году и далее. У компании хорошие финансовые позиции, стремительно увеличивается объем денежных средств. Одобренная программа выкупа акций и дробление 4 к 1 в конце 2021 года указывают на уверенность менеджмента в перспективах роста. Котировки Arista восстановились, но мы все равно рекомендуем наращивать или создавать позиции в бумаге, которую считаем одной из основных для долгосрочного инвестирования в сегменте облачных сетей".

Arista Networks - один из ведущих поставщиков облачных сетевых решений для интернет-компаний, провайдеров облачных сервисов, а также дата-центров нового поколения.

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