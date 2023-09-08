"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Oracle с целью $140

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Oracle Corp. с целью $140 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $120, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания опубликует квартальный отчет в понедельник, 11 сентября. Аналитики ожидают роста выручки до $12,43 млрд и прибыли на акцию - $1,15. Если отчетность превзойдет ожидания аналитиков, а менеджмент компании даст благоприятный прогноз на следующий квартал, рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения бумага двигается в рамках восходящего тренда, отталкиваясь от сильного уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 5% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне $120 риск на портфель составит 0,20%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,93", - указывают в "Финаме".

Oracle - американская корпорация, второй по размеру выручки разработчик программного обеспечения, четвертая крупнейшая компания в сфере информационных технологий (после Alphabet, Microsoft и IBM), крупный поставщик серверного оборудования.

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