"БКС МИ" закрыл парную торговую идею "лонг в акциях HeadHunter против VK"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") закрыл торговую идею в рамках стратегии pair trade (торговля парами) "лонг" в акциях HeadHunter против "шорта" в акциях VK ", открытую 18 августа 2023 года, сообщается на портале БКС Экспресс.

"Коррекция на рынке акций в последние дни - индекс Мосбиржи -3% с закрытия понедельника - в первую очередь сказалась на историях роста. Расписки HeadHunter за тот же период упали на 8%, бумаги VK - на 3%.Учитывая низкую ликвидность HeadHunter, коррекция рынка акций была основным риском для нашей идеи, и этот риск реализовался. Таким образом, мы закрываем торговую идею, которая, тем не менее, показала совокупную доходность в 22% всего за три недели",- отмечают аналитики.

Торговая идея соответствовала текущему взгляду экспертов "БКС МИ" на ближайшие 12 месяцев: они смотрят позитивно на HeadHunter и консервативно - на VK из-за текущей рыночной оценки и рисков для рентабельности в 2023 году.

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