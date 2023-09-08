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08 сентября 2023 года 15:16

Фондовые индексы РФ могут остаться под давлением на следующей неделе - "Велес Капитал"

Фондовые индексы РФ могут остаться под давлением на следующей неделе ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских корпоративных драйверов для роста, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российский фондовый рынок на следующей неделе при прочих равных может остаться под коррекционным нисходящим давлением ввиду ухудшения настроений за рубежом и отсутствия веских корпоративных драйверов для роста, - прогнозирует эксперт. - В связи с этим можно говорить о рисках обновления индексом Мосбиржи августовского минимума 3015 пунктов и тестирования отметки 2900 пунктов при закреплении ниже. В целом среднесрочный восходящий тренд выше поддержки 2890 пунктов остается в силе, а снижение про прочих равных может наблюдаться главным образом в рамках фиксации прибыли. Падение индекса РТС, в то же время, может сдержать потенциальная стабилизации рубля, а также близость психологически важной отметки 1000 пунктов".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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