"Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций России

Аналитики телеграм-канала "Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, исключив акции "Татнефти", Whoosh, "ММК" и "Северстали", а также добавив акции "Транснефти", Positive Technologies, "Мечела" и "Русала", сообщается в материале.

Текущий состав списка: "ЛУКОЙЛ", "Роснефть", Сбербанк, "префы" "Сургутнефтегаза", Etalon, X5 Retail Group, "Транснефть", Positive Technologies, "Мечел" и "Русал".

Эксперты фиксируют прибыль в акциях "Татнефти", которые выросли на 13% против роста Индекса Мосбиржи на 5%, а также исключают акции Whoosh, "ММК" и "Северстали", так как финансовые результаты по МСФО за 1П2023 уже опубликованы, и в ближайшее время не ожидается иных новостных драйверов роста акций компаний.

"Мы добавляем привилегированные акции "Транснефти" на фоне публикации сильных финансовых результатов компании за 1П2023 и потенциального дробления акций, - пишут аналитики. - Добавляем акции Positive Technologies с учетом потенциального объявления результатов запуска продаж метапродукта MaxPatrol O2, а также ожиданий увеличения темпов роста выручки в 2П2023. Добавляем акции "Мечела" на фоне ожиданий восстановления операционных показателей компании. Отмечаем привлекательную оценку - акции торгуются 2,4х по EV/EBITDA и с доходностью свободного денежного потока (FCF) более 60% на год вперед. Мы добавляем акции "Русала", так как компания выигрывает от роста пары USD/RUB. Акции "Русала" имеют привлекательную оценку при текущей ценовой конъюнктуре: EV/EBITDA на год составляет 3,5х при доходности FCF на год около 25%. Потенциальное восстановление цен на алюминий также может оказать поддержку акциям компании".

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