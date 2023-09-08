"БКС МИ" рекомендует держать акции AB InBev

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") рекомендуют держать акции крупнейшего в мире пивоваренного концерна Anheuser-Busch InBev (AB InBev), фундаментальные стоимостные параметры бумаг эмитента обоснованы, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Прибыль компании начала восстанавливаться после пандемии, но менеджменту не удается поддерживать рентабельность. Рост продаж в основном обусловлен ценообразованием, расширением в новые продуктовые категории и стратегией "премиумизации", - отмечают эксперты. - Акции эмитента в последнем квартале опережали рынок: бумаги выросли на 2% против снижения на 2% индекса MSCI EAFE и отрасли (ETF IYK). Результаты отчетности за 2К23 превзошли консенсус-прогнозы, в 2023 году менеджмент рассчитывает на рост EBITDA на 4-8% и опережающий рост выручки за счет увеличения объемов и повышения цен", - указывают эксперты.

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