Freedom Finance Global сохраняет прогнозную цену акций Lululemon на уровне $390

Freedom Finance Global сохраняет прогнозную стоимость акций Lululemon Athletica на уровне $390 за штуку, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем результаты Lululemon. Компания продемонстрировала сильную динамику сопоставимых продаж, значительную экспансию на зарубежных рынках и в то же время сохранение сильных позиций на домашнем рынке. Бизнес отличают высокие показатели рентабельности основных показателей по сравнению с аналогами в секторе. К позитивным моментам отчета относим также отсутствие чистого долга, что обуславливает достаточно высокие оценки по основным мультипликаторам. Большое количество средств компания планирует направлять на выкуп акций, в настоящее время программа buyback реализована на 45% (всего в нее заложен $1 млрд). Это долгосрочно поддерживает котировки, но постепенно истощает запас ликвидности, - пишет заместитель директора аналитического департамента Георгий Ващенко. - Мы полагаем, что эмитент адекватно оценивается на текущем уровне. С учетом негативной динамики акций потребительского сектора и ожидаемого снижения темпов роста выручки на горизонте 2025 года оставляем целевую цену по акциям на уровне $390".

"Полагаем, что основным драйвером роста является положительная динамика продаж на фоне высокой рентабельности, вместе с тем эти факторы будут отыгрываться достаточно редко, как правило, в преддверии и после выхода квартальных отчетов, - указывает аналитик инвестиционной компании. - Компания не сообщала о проблемах в цепочке поставок. Негативным фактором может оказаться давление на выручку отрицательных курсовых разниц на внешних рынках. Однако этот риск мы оцениваем как сравнительно низкий".

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