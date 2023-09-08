"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций HP Inc. с прогнозной стоимостью на уровне $40 за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Эмитент подстраивается под реалии рынка ПК и печати. Бизнес вырастет за счет лучшего ассортимента, продукция компании актуальна для удаленного, гибридного и офисного форматов. Мы считаем, что бумага остается недооцененной относительно аналогов и рынка", - отмечают аналитики.

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