Freedom Finance Global снизил прогнозную цену акций Dollar General до $152

Freedom Finance Global понизил прогнозную стоимость акций Dollar General до $152 за штуку, рекомендация - "держать", сообщается в аналитическом обзоре инвестиционной компании.

"Отчетность эмитента не оправдала ожидания инвесторов. Фактически рост финансовых показателей был обеспечен увеличением среднего чека, которое во многом объясняется инфляций. Трафик сокращается третий квартал подряд. Компания продолжает испытывать давление на валовую прибыль из-за смещения структуры продаж в сторону продуктов питания и товаров первой необходимости, а также участившихся случаев краж и порчи товаров. Стоит также обратить внимание, что процентные расходы за год повысились на 95,7%, что является прямым следствием повышения ставок ФРС США, - указывает заместитель директора аналитического департамента Георгий Ващенко. - Текущая экономическая конъюнктура негативна для операционной деятельности ритейлера, ее влияние сохранится в ближайшие два-три квартала. Отказ от программы buyback будет оказывать давление на бумаги компании в течение всего года".

Dollar General - американская сеть универсальных магазинов, торгующих недорогими товарами повседневного спроса.

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