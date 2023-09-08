Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торги пятницы в диапазоне 3100-3200п - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, проведет торговую сессию пятницы в диапазоне 3100-3200 пунктов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Не исключаем попыток инвесторов начать покупать подешевевшие акции, но в целом у нас консервативный взгляд на рынок, так как техническая картина ухудшается. Более вероятно, что индекс продолжит снижаться в пятницу. К окончанию вечерней сессии имеет смысл рассмотреть возможность открытия длинных позиций (так как зачастую именно в понедельник фондовый рынок растет)", - пишут эксперты в комментарии.

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