Рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях - ПСБ

Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, перейдут к консолидации на достигнутых уровнях, при этом ключевым фактором для рынка в ближайшее время будет оставаться динамика рубля, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич.

"Продажи на рынке ОФЗ продолжились в четверг - кривая поднялась еще на 13-34 б.п., инверсия на участке 1-10 лет увеличилась до 25 б.п. (11,92% и 11,67% годовых соответственно). Основные причины снижения котировок госбумаг - ожидания повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября после жестких сигналов ЦБ, а также сохранение негативной динамики рубля. В частности, эффект укрепления рубля от резкого повышения ключевой ставки до 12% был полностью нивелирован, что продолжает способствует дальнейшему нарастанию инфляционных рисков, - пишет эксперт в обзоре. - Следующая неделя перед заседанием будет "неделей тишины" без дополнительных комментариев регулятора. В результате рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях. Однако ключевым фактором для котировок госбумаг будет оставаться динамика национальной валюты (как основной проинфляционный фактор)".

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