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08 сентября 2023 года 10:00
Рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях - ПСБ
Котировки рублевых гособлигаций, скорее всего, перейдут к консолидации на достигнутых уровнях, при этом ключевым фактором для рынка в ближайшее время будет оставаться динамика рубля, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Грицкевич. "Продажи на рынке ОФЗ продолжились в четверг - кривая поднялась еще на 13-34 б.п., инверсия на участке 1-10 лет увеличилась до 25 б.п. (11,92% и 11,67% годовых соответственно). Основные причины снижения котировок госбумаг - ожидания повышения ключевой ставки на заседании 15 сентября после жестких сигналов ЦБ, а также сохранение негативной динамики рубля. В частности, эффект укрепления рубля от резкого повышения ключевой ставки до 12% был полностью нивелирован, что продолжает способствует дальнейшему нарастанию инфляционных рисков, - пишет эксперт в обзоре. - Следующая неделя перед заседанием будет "неделей тишины" без дополнительных комментариев регулятора. В результате рынок ОФЗ, скорее всего, перейдет к консолидации на достигнутых уровнях. Однако ключевым фактором для котировок госбумаг будет оставаться динамика национальной валюты (как основной проинфляционный фактор)". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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