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08 сентября 2023 года 09:47

Рубль, вероятно, продолжит ослабление на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение тенденции к плавному ослаблению рубля по отношению к доллару США на торгах в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром пятницы курс доллара вновь слабо подрастает - спекулятивные участники по-прежнему склонны играть против рубля в условиях текущей ограниченности предложения валюты и укрепления доллара к мировым валютам. По нашему мнению, тенденция к плавному повышению курса пары доллар/рубль сохранится и по итогам текущего дня. Рассчитываем, что диапазон 97,9-98,8 руб./$1 сохранит свою актуальность. Отмечаем, что завершение недели на текущих уровнях технически открывает дорогу американской валюте к пикам года", - указывает аналитик в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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Ключевые слова:    РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ


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