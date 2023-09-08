Рубль, вероятно, продолжит ослабление на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятно сохранение тенденции к плавному ослаблению рубля по отношению к доллару США на торгах в пятницу, считает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"Утром пятницы курс доллара вновь слабо подрастает - спекулятивные участники по-прежнему склонны играть против рубля в условиях текущей ограниченности предложения валюты и укрепления доллара к мировым валютам. По нашему мнению, тенденция к плавному повышению курса пары доллар/рубль сохранится и по итогам текущего дня. Рассчитываем, что диапазон 97,9-98,8 руб./$1 сохранит свою актуальность. Отмечаем, что завершение недели на текущих уровнях технически открывает дорогу американской валюте к пикам года", - указывает аналитик в комментарии.

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