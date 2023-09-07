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07 сентября 2023 года 19:01
Инвестбанк Синара начал анализ ТМК с рекомендацией "покупать" для акций компании
"Инвестиционный банк Синара" начал аналитическое освещение "Трубной металлургической компании" (ТМК) с рекомендацией "покупать" для ее акций, сообщается в обзоре. Прогнозная стоимость акций компании, рассчитанная экспертами, составляет 400 руб. за штуку на горизонте текущего года, что предполагает потенциал роста 64%. "Акции "ТМК", подорожавшие на 197% с начала года, стали одними из лидеров роста на отечественном рынке, существенно обогнав индекс Мосбиржи, - отмечает аналитик Дмитрий Смолин. - Несмотря на столь бурный рост, потенциал, по нашему мнению, еще не исчерпан. Он, помимо прочего, связан с возобновлением публикации отчетности по МСФО и выплатой щедрых дивидендов. Результаты за 1П23 по МСФО преподнесли инвесторам хороший сюрприз в виде существенного восстановления рентабельности и, на наш взгляд, еще не полностью учтены в котировках". Эксперт ожидает, что "ТМК" продолжит выплачивать дивиденды в объеме 50% от чистой прибыли по МСФО, что позволит инвесторам рассчитывать на дивидендную доходность на уровне 15-16%. Акции "ТМК" сейчас торгуются с привлекательными коэффициентами EV/EBITDA 2023П (3,1) и P/E 2023П (3,2), с дисконтами в 20-40% к оценкам компаний черной металлургии, указывает Смолин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТМК-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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