"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для бумаг РусАгро

"Тинькофф Инвестиции" подтверждают рекомендацию "покупать" для депозитарных расписок "РусАгро" с целевой ценой 1500 руб. за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

"Крупнейший российский агрохолдинг продолжает демонстрировать стабильные показатели, - пишут эксперты. - После анализа результатов за первое полугодие и достижения предыдущего таргета (1250 руб. за бумагу) мы обновили идею на покупку бумаг компании с новой целевой ценой".

Аналитики выделяют три причины в пользу такого решения:

- Бизнес компании расширяется: уход иностранных игроков создает потенциал для сделок по приобретению долей в агропромышленных предприятиях.

- Восстанавливаются цены на агропродукцию. Динамика цен в совокупности с увеличением мощности производства должна оказать позитивное влияние на рост выручки в третьем квартале.

- Бумаги "РусАгро" все еще недооценены, учитывая прогнозы прибыли: текущий мультипликатор P/E, с которым торгуются расписки компании, уже на довольно высоком уровне относительно исторических значений (текущий - 9х, средний исторический - 7,6х). Однако форвардный мультипликатор, который учитывает ожидаемую прибыль за 2023 год, находится все еще на более низких уровнях (около 6,8x), отмечается в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.