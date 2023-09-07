"БКС МИ" повысил рекомендацию для акций Chewy до "покупать"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил рекомендацию для акций онлайн-ритейлера кормов для домашних животных Chewy до "покупать" c прогнозной стоимостью на уровне $30 за штуку, что предполагает потенциал роста 23% от текущего уровня, сообщается в обзоре аналитиков.

Эксперты инвесткомпании отмечают следующие позитивные факторы:

- Результаты Chewy за финансовый 2К24 превзошли прогнозы аналитиков и указывают на улучшение бизнеса в следующие кварталы.

- За последний квартал акции эмитента отстали от рынка: минус 29% против +3% у индекса Russell 2000. Бумаги компании торгуются у нижней границы 52-недельного диапазона ($23-53).

- С момента IPO в 2019 году выручка Chewy выросла почти втрое (до $10 млрд), валовая маржа увеличилась на 800 б.п. (до 28%), рентабельность по EBITDA - почти на 1000 б.п. В финансовом 2023 году компания вышла в прибыль.

- Кроме продажи корма Chewy развивает высокомаржинальные сегменты: медикаментов, страховки для домашних животных и платной рекламы.

- Фокус компании на товары и услуги для питомцев, а также регулярные продажи (автоплатеж), которые дают предсказуемый доход и помогают эффективно управлять операциями, положителен.

Обращают внимание аналитики "БКС МИ" и на возможные риски: высокая конкуренция; потеря ключевых поставщиков и партнеров по аутсорсингу (большинство работает за пределами США, что чревато перебоями с поставками); рост издержек, в том числе трудовых и энергетических.

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