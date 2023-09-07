"Финам" открыл торговую идею: покупать "префы" Транснефти с целью 170000 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать привилегированные акции "Транснефти" с целью 170000 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21,56%, стоп-приказ: 126000 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"29 августа компания представила отчетность за 1П23. Выручка эмитента выросла на 3,4% (до 636,7 млрд рублей), EBITDA - на 9,2% (до 297,7 млрд рублей), чистая прибыль акционеров увеличилась на 52,4% (до 181,5 млрд). С точки зрения прибыли и EBITDA эмитент существенно превысил наши и рыночные ожидания. Также положительным фактором является идея дробления акций компании для повышения их ликвидности и доступности для инвесторов. Возможный сплит ценных бумаг вместе с опубликованными показателями и ожиданиями по дивидендной доходности может привести к росту их котировок", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения после публикации положительных данных котировки показали существенный рост. На текущий момент цена стоит около уровня сопротивления. В случае пробоя уровня рост может продолжиться. При объеме позиции 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 126000 руб. риск на портфель составит 0,99%", - указывают в "Финаме".

"Транснефть" - российская нефтепроводная компания, контролируемая государством, оператор магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.

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