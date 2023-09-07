"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Alphabet с целью $150

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Alphabet Inc. с целью $150 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,94%, стоп-приказ: $126, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"США и Пуэрто-Рико достигли принципиального соглашения с Google об урегулировании иска, поданного в 2021 году из-за предполагаемого монопольного контроля компании над распространением приложений для ПО смартфонов. Риск высоких штрафов за нарушение антимонопольного регулирования сглажен. Факторы роста цены акций остаются прежними: активное внедрение искусственного интеллекта в различные сервисы и развитие рекламного сегмента", - указывают аналитики.

"С точки зрения технического анализа акция торгуется в среднесрочном восходящем канале выше 50-дневной экспоненциальной скользящей средней. Идея на рост бумаги с целью $150. При объеме позиции в 8% и выставлении стоп-заявки на уровне $126 риск на портфель составит 0,48%", - отмечают в "Финаме".

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