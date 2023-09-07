Бумаги Fix Price не интересны для покупок в настоящее время - ПСБ

Бумаги Fix Price не выглядят интересными для покупок в настоящее время из-за ожиданий продолжения ослабления финансовых показателей, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Компания опубликовала финансовые результаты за I полугодие 2023 года. Темп роста выручки (+3,0% г/г) существенно замедлился по сравнению с I полугодием 2022 года, тогда прирост был +24,2% г/г. Рентабельность скорр. EBITDA в I полугодии ожидаемо снизилась из-за увеличения коммерческих, общих и административных расходов: +18,4% г/г, до 29,1 млрд руб. Значимый рост чистой прибыли носит "бумажный" характер. В прошлом году компания создавала резерв по налогу на прибыль, что привело к расходам в 11 млрд руб. В этом году резерв распустили, а компания зафиксировала прибыль в 3 млрд руб.", - пишет аналитик Дмитрий Лящук.

Динамика показателей замедлилась и по сравнению с I кварталом 2023 года, констатирует эксперт. По его мнению, это связано с нестабильной макроэкономической средой и снижением потребительских трат ввиду ухудшения потребительских настроений.

"В условиях ослабления рубля рентабельность компании в II полугодии может продолжить снижаться из-за роста стоимости импорта, - прогнозирует стратег банка. - Рост процентных ставок по депозитам вслед за ключевой ставкой может привести к сберегательной модели поведения населения, что также продолжит замедлять динамику спроса и темпы роста бизнеса компании. В моменте бумаги Fix Price не выглядят интересными для приобретения из-за ожиданий продолжения ослабления финансовых показателей".

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