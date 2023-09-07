"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям CSOP Hang Seng TECH Index ETF c целевой ценой HKD5,30 на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 30% с текущих рыночных уровней, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"Темпы восстановления потребительского спроса и экономического роста в Китае в этом году пока не оправдывают ожиданий, зато крупнейшие компании, наоборот, радуют своими финансовыми результатами, - отмечает аналитик Ксения Лапшина. - Направление движения гонконгскому рынку сейчас задают в большей степени макроэкономические факторы: ожидания будущего роста экономики КНР и опасения, что они так и не оправдаются. Однако корпоративные и фундаментальные факторы остаются за бортом внимания инвесторов. Текущая оценка гонконгского рынка в целом ниже средних исторических значений. Фонд CSOP Hang Seng TECH Index ETF объединяет в своем портфеле самые перспективные гонконгские акции".

CSOP Hang Seng TECH Index ETF - биржевой фонд с экспозицией на топ-30 крупнейших компаний в Гонконге из отраслей потребительских товаров, технологий, телекоммуникаций, финансов и здравоохранения.

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