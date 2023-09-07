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07 сентября 2023 года 13:52
"Финам" установил целевую цену акций Bristol Myers на уровне $79,4
"Финам" установил целевую цену акций Bristol Myers Squibb на уровне $79,4 за штуку, что соответствует потенциалу роста в размере 30,9% и рейтингу "покупать", сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "Акции Bristol Myers за последний год несколько отстали от рынка и сектора на фоне временного ухудшения финансовых результатов - один из ключевых препаратов утратил патентную защиту и столкнулся с конкуренцией дженериков, - пишет аналитик Зарина Саидова. - Однако за последние месяцы стало очевидно, что блокбастер Opdivo уверенно завоевывает одобрения регулятивных органов и показывает эффективность при широком спектре онкологических заболеваний, а впереди у этого препарата - дальнейшие успехи в R&D. На наш взгляд, в обозримые годы компании удастся компенсировать потерянную выручку новыми потоками выручки, и научные достижения в области онкоиммунологии станут ключевым драйвером роста". Bristol Myers - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Ключевые исследовательские площадки расположены в Нью-Джерси и Калифорнии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: США-BRISTOL/MYERS-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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