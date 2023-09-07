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07 сентября 2023 года 13:09
ЦБР может повысить ставку на 100-300 б.п. по итогам заседания 15 сентября - Freedom Finance Global
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку на 100-300 б.п. по итогам заседания 15 сентября, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. "Согласно данным Росстата, за неделю с 29 августа по 4 сентября инфляция в России ускорилась на 0,11%, - отмечает эксперт. - За четыре сентябрьских дня показатель составил 0,06%, а с начала года - 3,76%. Годовые темпы инфляции уже приблизились к ее верхней границе ориентира ЦБ и продолжают ускоряться от недели к неделе. На основе недельной динамики по оценке Росстата, можно определить, что инфляцию в августе составит 0,25-0,3% м/м. То есть рост потребительских цен в сентябре уже превышает августовские темпы на 30-80%. Это сигнализирует об усилении инфляционного давления на экономику, вызывая повышение инфляционных ожиданий". Безусловно, это не останется без внимания Банка России, полагает Чернов, что даст регулятору дополнительные основания для продолжения ужесточения денежно-кредитной политики. "В пользу повышения ставки свидетельствует и динамика курса рубля, который снова приближается к 100 за доллар, также усиливая инфляционное давление, поскольку ослабление нацвалюты ведет к удорожанию импорта, - указывает аналитик. - Учитывая это, мы прогнозируем повышение ключевой ставки Банка России на 100-300 б.п. по итогам заседания 15 сентября". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ЦБ-СТАВКА-ПРОГНОЗ
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