Повышение ключевой ставки может привести к дальнейшему росту долговой нагрузки М.Видео - "Ингосстрах Инвестиции"

Повышение ключевой ставки ЦБР может привести к дальнейшему росту долговой нагрузки "М.Видео", полагает аналитик управляющей компании "Ингосстрах Инвестиции" Артем Аутлев.

"М.Видео" отчиталось о финансовых результатах за I полугодие. Отчет получился слабым. Основная проблема компании - высокая долговая нагрузка, - пишет эксперт. - Также в 2022 году спрос на бытовую технику и электронику значительно сократился на фоне снижения реальных доходов населения. Результатом всего этого стало достижение показателя net debt/EBITDA значения 5.3х, что привело к нарушению банковских ковенантов и дало банкам возможность требовать возврата кредитов. Однако, по данным компании, банки-кредиторы согласились пересмотреть долговые ковенанты компании, что дает некий позитивный взгляд на будущее компании. Кроме того, компания демонстрирует улучшение оборачиваемости оборотного капитала".

Также аналитик подчеркивает, что согласно статистике потребительских расходов наблюдается постепенное восстановление потребительского спроса на бытовую технику и электронику. В случае дальнейшего восстановления потребительского спроса компания, вероятно, сможет справиться с трудностями.

"В свою очередь, рост ключевой ставки может привести к дальнейшему росту долговой нагрузки, - полагает Аутлев. - Кроме того, если рейтинговые агентства понизят рейтинг эмитента до уровня менее чем ВВВ+, то пенсионные и страховые компании будут вынуждены продавать бумаги компании, что может привести к очередному снижению котировок. В целом риски по компании увеличились. Поэтому прежде чем присматриваться к бумагам "М.Видео", инвесторам стоит оценить свой уровень допустимого риска".

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