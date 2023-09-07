"Тинькофф Инвестиции" присвоили рейтинг "держать" бумагам Fix Price

Аналитики "Тинькофф Инвестиций" присвоили рейтинг "держать" GDR Fix Price на фоне слабых финансовых результатов компании за I полугодие 2023 года, сообщается в комментарии.

"Fix Price продемонстрировал слабые результаты, несмотря на восстановление реальных располагаемых доходов населения и улучшение потребительской активности, которое было в первом полугодии 2023 года, - пишет эксперт Маргарита Яковлева. - Из позитивного стоит отметить низкую долговую нагрузку и устойчивый свободный денежный поток. Раньше мы открывали идею на покупку расписок Fix Price с целевой ценой 435 рублей за расписку. В нынешних котировках уже частично заложены ожидания инвесторов по смене юрисдикции. Текущая цена уже близка к нашему целевому уровню. Поэтому инвесторам советуем начинать фиксировать прибыль".

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