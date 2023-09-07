Возможно ослабление рубля до 100 руб./$1 в ближайшие дни - БКС Экспресс

Возможно ослабление рубля по отношению к доллару США примерно до 100 руб./$1 в ближайшие дни, говорится в комментарии аналитиков БКС Экспресс.

"Курс доллара продолжает удерживаться выше 98 руб./$1 и даже достигал в моменте 98,5 руб./$1, вновь обновив максимумы с середины августа. При этом нефть остается выше $90 за баррель, а финансовые власти перешли от вербальных интервенций к конкретным действиям. Банк России сообщил, что временно ускорит проведение ранее анонсированных операций по зеркалированию сделок, связанных с инвестированием средств ФНБ в 1П23. Это более серьезный аргумент для поддержки рубля в преддверии сентябрьского заседания ЦБ, на котором руководство регулятора не исключает дополнительное повышение ключевой ставки. Нельзя исключать, что курс все же коснется отметки в 100 руб./$1 в ближайшие дни. Но после этого или же при приближении к данному уровню скорее мы увидим коррекцию, подобную той, которая прошла 14-17 августа", - указывают эксперты.

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